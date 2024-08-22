У Волгоградській області Росії є влучання у аеродром

Послідовна робота українських Сил оборони щодо знищення російських військових аеродромів триває: цього разу БпЛА вдалося вразити ціль на відстані понад 400 кілометрів від лінії фронту.

У Волгоградській області Росії жителі Калача-на-Дону чули вибухи. Судячи зі світлин, розміщених в мережі, внаслідок роботи дронів на аеродромі "Маринівка" спалахнула пожежа.

Про характерні звуки безпілотників також повідомляли у Ростовській та Воронезькій областях країни-агресора.