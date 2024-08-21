ВАКС скасував повідомлення про підозру екснардепу Грановському

Вищий антикорупційний суд скасував повідомлення про підозру екснардепу Олександрові Грановському, повідомляє "Українська правда".
Цю ухвалу ВАКС можна оскаржити упродовж 5 днів.
- Грановський - фігурант справи Одеського припортового заводу.
- Він отримав підозру у жовтні 2022 року.
- Слідство встановило, що колишній народний депутат організував схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям ОПЗ.
- Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року. Через неї завод недоотримав дохід у розмірі близько 93,3 млн грн.
- У березні 2020-го року слідство повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми - довіреній особі екснардепа, заступнику директора припортового заводу, начальнику відділу ОПЗ, а також власнику компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми.
- У листопаді 2022-го НАБУ оголосило Грановського у розшук.