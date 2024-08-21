ВАКС скасував повідомлення про підозру екснардепу Грановському

Цю ухвалу ВАКС можна оскаржити упродовж 5 днів.

Депутата звинувачували в організації корупційної схеми на 93,3 млн грн.

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