Росіяни обстріляли з артилерії Костянтинівку на Донеччині, загинула людина

Увечері 21 серпня окупаційні війська обстріляли зі ствольної артилерії Костянтинівку на Донеччині.

Як повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін, одна людина загинула.

Крім того, пошкоджені три приватні будинки, три багатоповерхівки, три адмінбудівлі, два виробничі приміщення, три лінії електропередач, газопровід і три автівки.

Влада області закликала жителів евакуюватися.