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Росіяни обстріляли з артилерії Костянтинівку на Донеччині, загинула людина

Влада області закликає жителів евакуюватися.

Росіяни обстріляли з артилерії Костянтинівку на Донеччині, загинула людина
Наслідки російського обстрілу Костянтинівки на Донеччині 21 серпня 2014 року
Фото: Telegram/Вадим ФІлашкін

Увечері 21 серпня окупаційні війська обстріляли зі ствольної артилерії Костянтинівку на Донеччині.

Як повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін, одна людина загинула.

Крім того, пошкоджені три приватні будинки, три багатоповерхівки, три адмінбудівлі, два виробничі приміщення, три лінії електропередач, газопровід і три автівки.

Влада області закликала жителів евакуюватися.

  • Унаслідок ранкових обстрілів Донецької області загинули дві людини.
  • Раніше голова ОВА повідомляв, що в області за добу внаслідок російських обстрілів загинула одна людина і четверо були поранені.
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