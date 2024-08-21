Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
В Росії заявили, що азербайджанська SOCAR та "Газпром" домовились про розширення стратегічного партнерства
В Росії заявили, що азербайджанська SOCAR та "Газпром" домовились про розширення стратегічного партнерства
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
ГоловнаСуспільствоВійна

Не перший і не останній кейс: у ВМС прокоментували удар ЗСУ по С-300 у Ростовській області

Удар свідчить, що Україна має збройові системи з досить великим радіусом дії.

Не перший і не останній кейс: у ВМС прокоментували удар ЗСУ по С-300 у Ростовській області
Ілюстративне фото: ЗРК С-300В
Фото: Вікіпедія

Сили оборони у середу, 21 серпня, атакували С-300 у Ростовській області. У Військово-морських силах заявили, що удар свідчить про наявність в України збройових систем з досить великим радіусом дії.

Про це заявив спікер Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

Плетенчук зазначив, щоб підтвердити ураження, потрібно зазвичай більше доби. І подробиць такої атаки поки що розкривати не можна.

"Єдине, що хочу наголосити, що це не перший такий кейс і не останній", — наголосив Плетенчук.

Іншою важливою деталлю є локація удару. За словами Плетенчука, це доказ того, що Україна має збройові системи з досить великим радіусом дії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies