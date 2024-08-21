Не перший і не останній кейс: у ВМС прокоментували удар ЗСУ по С-300 у Ростовській області

Удар свідчить, що Україна має збройові системи з досить великим радіусом дії.

Сили оборони у середу, 21 серпня, атакували С-300 у Ростовській області. У Військово-морських силах заявили, що удар свідчить про наявність в України збройових систем з досить великим радіусом дії.

Про це заявив спікер Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

Плетенчук зазначив, щоб підтвердити ураження, потрібно зазвичай більше доби. І подробиць такої атаки поки що розкривати не можна.

"Єдине, що хочу наголосити, що це не перший такий кейс і не останній", — наголосив Плетенчук.

Іншою важливою деталлю є локація удару. За словами Плетенчука, це доказ того, що Україна має збройові системи з досить великим радіусом дії.