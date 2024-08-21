Росіяни поранили на Херсонщині мирного мешканця

Сьогодні, 21 серпня, російські окупанти вкотре атакували Херсонську область.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“У Кізомисі окупанти атакували з безпілотника чоловіка, який знаходився на власному подвір’ї”, - йдеться у повідомленні.

57-річний потерпілий дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Його шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.