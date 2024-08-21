Росіяни поранили на Херсонщині мирного мешканця

Сьогодні, 21 серпня, російські окупанти вкотре атакували Херсонську область.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“У Кізомисі окупанти атакували з безпілотника чоловіка, який знаходився на власному подвір’ї”, - йдеться у повідомленні.
57-річний потерпілий дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Його шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.
- Російська армія атакувала FPV-дроном будівлю дитячого садочка в Золотій Балці на Херсонщині, внаслідок чого там виникла пожежа.
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Окупанти атакували безпілотниками передмістя Херсона. Під обстріл потрапили Антонівка та Кіндійка.