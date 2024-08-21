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Росіяни поранили на Херсонщині мирного мешканця

Чоловік знаходився на власному подвір’ї. 

Росіяни поранили на Херсонщині мирного мешканця
Росіяни поранили на Херсонщині мирного мешканця (ілюстративне фото)

Сьогодні, 21 серпня, російські окупанти вкотре атакували Херсонську область.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“У Кізомисі окупанти атакували з безпілотника чоловіка, який знаходився на власному подвір’ї”, - йдеться у повідомленні. 

57-річний потерпілий дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Його шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

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