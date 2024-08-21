Україна повернула з російської окупації ще 12 дітей

З евакуйованими дітьми працюють лікарі та психологи.

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 12 дітей.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Дітей разом із родинами евакуювали в межах ініційованого президентом Володимиром Зеленським плану Bring Kids Back UA. Евакуацацію здійснено за підтримки благодійної організації Save Ukraine.

Раніше начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що вдалося повернути 6 родин з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Серед них — двоє хлопців та четверо дівчат віком від 3 до 12 років.

Нині діти зі своїми родинами у безпеці. З евакуйованими працюють лікарі та психологи.