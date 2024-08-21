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Україна повернула з російської окупації ще 12 дітей

З евакуйованими дітьми працюють лікарі та психологи.

Україна повернула з російської окупації ще 12 дітей
Фото: saveukraineua.org

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 12 дітей. 

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Дітей разом із родинами евакуювали в межах ініційованого президентом Володимиром Зеленським плану Bring Kids Back UA. Евакуацацію здійснено за підтримки благодійної організації Save Ukraine.

Раніше начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що вдалося повернути 6 родин з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Серед них — двоє хлопців та четверо дівчат віком від 3 до 12 років.

Нині діти зі своїми родинами у безпеці. З евакуйованими працюють лікарі та психологи.

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