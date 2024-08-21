Росіяни вдарили по Херсону з БпЛА, поранена одна людина

Росіяни атакували Дніпровський район Херсона із безпілотника.
Як повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, через обстріл поранена одна людина.
"Близько 17.00 він отримав вибухову травму та уламкове поранення у Дніпровському районі міста, який ворог атакував з безпілотника. На момент обстрілу він перебував на вулиці", - повідомив очільник адміністрації.
- Нині окупанти атакували безпілотниками передмістя Херсона. Під обстріл потрапили Антонівка та Кіндійка. Одна людина загинула, двоє поранені.
- Крім того, через ворожий обстріл Антонівки постраждав працівник підприємства критичної інфраструктури.