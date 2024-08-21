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Росіяни вдарили по Херсону з БпЛА, поранена одна людина

Чоловік перебуває у лікарні.

Росіяни вдарили по Херсону з БпЛА, поранена одна людина
окупанти
Фото: змі окупантів

Росіяни атакували Дніпровський район Херсона із безпілотника.

Як повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, через обстріл поранена одна людина.

"Близько 17.00 він отримав вибухову травму та уламкове поранення у Дніпровському районі міста, який ворог атакував з безпілотника. На момент обстрілу він перебував на вулиці", - повідомив очільник адміністрації.

  • Нині окупанти атакували безпілотниками передмістя Херсона. Під обстріл потрапили Антонівка та Кіндійка. Одна людина загинула, двоє поранені.
  • Крім того, через ворожий обстріл Антонівки постраждав працівник підприємства критичної інфраструктури.
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