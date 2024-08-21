Нідерланди закуплять для України понад 50 мобільних радарів

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди купують для України мобільні радари, які передадуть до кінця року.
Про це Брекельманс написав у соцмережі Х.
“Росія безсовісно атакує безпілотниками. Надійна ППО має життєво важливе значення. Тому ми закуповуємо для України 51 мобільний радар. Постачальником цих радарів є голландська компанія Robin Radar Systems. Цього року вони будуть в Україні”, — йдеться у повідомленні.
На сайті Міноборони Нідерландів зазначається, що системи здатні виявляти невеликі безпілотники та відрізняти їх від птахів. Унікальною особливістю радарів є те, що вони виконують свою роботу на мобільній платформі.
Пізніше цього року Міністерство оборони Нідерландів передасть ці системи Україні.
Радари стежать за навколишнім середовищем на предмет присутності безпілотників, навіть на великій швидкості.