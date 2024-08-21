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Нідерланди закуплять для України понад 50 мобільних радарів

Радари стежать за навколишнім середовищем на предмет присутності безпілотників, навіть на великій швидкості.

Нідерланди закуплять для України понад 50 мобільних радарів
Батальйон “Ахіллес” ударних БпАК 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка
Фото: Скріншот з відео

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди купують для України мобільні радари, які передадуть до кінця року.

Про це Брекельманс написав у соцмережі Х.

“Росія безсовісно атакує безпілотниками. Надійна ППО має життєво важливе значення. Тому ми закуповуємо для України 51 мобільний радар. Постачальником цих радарів є голландська компанія Robin Radar Systems. Цього року вони будуть в Україні”, — йдеться у повідомленні.

На сайті Міноборони Нідерландів зазначається, що системи здатні виявляти невеликі безпілотники та відрізняти їх від птахів. Унікальною особливістю радарів є те, що вони виконують свою роботу на мобільній платформі. 

Пізніше цього року Міністерство оборони Нідерландів передасть ці системи Україні.

Радари стежать за навколишнім середовищем на предмет присутності безпілотників, навіть на великій швидкості.

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