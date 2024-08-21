Естонська православна церква більше не "МП": Москву прибрали зі статуту

Наступний крок - переговори з іншою церквою, яка діє на території країни.

У Таллінні відбувся собор Естонської православної церкви, на якому зі статуту релігійної організації прибрали згадки про зв'язок із Московським патріархатом.

Як пише мовник ERR, клірики підкреслили свою незалежність від Москви в адміністративних, господарських, просвітницьких та громадянських справах, а також офіційно змінили назву церкви, прибравши з неї згадку про належність до РПЦ.

Собор відбувся в рамках двоетапного плану зниження російського впливу на естонську церкву, погодженого з міністерством внутрішніх справ країни. Після зміни статуту церква розпочне переговори про можливе об'єднання з Естонською апостольською православною церквою, яка перебуває у юрисдикції Константинопольського патріархату на основі Томосу 1923 року.

У ЕПЦ вірять, що "православним вдасться знайти шляхи для лікування розколу на основі канонічності, взаємоповаги та рівноправності".