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Естонська православна церква більше не "МП": Москву прибрали зі статуту

Наступний крок - переговори з іншою церквою, яка діє на території країни. 

Естонська православна церква більше не "МП": Москву прибрали зі статуту
Собор ЕПЦ у Таллінні
Фото: nevskysobor.ee

У Таллінні відбувся собор Естонської православної церкви, на якому зі статуту релігійної організації прибрали згадки про зв'язок із Московським патріархатом.

Як пише мовник ERR, клірики підкреслили свою незалежність від Москви в адміністративних, господарських, просвітницьких та громадянських справах, а також офіційно змінили назву церкви, прибравши з неї згадку про належність до РПЦ. 

Собор відбувся в рамках двоетапного плану зниження російського впливу на естонську церкву, погодженого з міністерством внутрішніх справ країни. Після зміни статуту церква розпочне переговори про можливе об'єднання з Естонською апостольською православною церквою, яка перебуває у юрисдикції Константинопольського патріархату на основі Томосу 1923 року. 

У ЕПЦ вірять, що "православним вдасться знайти шляхи для лікування розколу на основі канонічності, взаємоповаги та рівноправності". 

  • Про те, як Верховна Рада України ухвалювала історичну заборону РПЦ в нашій державі - в матеріалі LB.ua
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