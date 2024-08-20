Трамп готовий дати Маску посаду в уряді або зробити його радником

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги готовий призначити генерального директора Tesla Ілона Маска на посаду в уряді або посаду радника.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів про можливість такого призначення, пише Reuters.

“Він дуже розумний хлопець. Я, звичайно, зробив би це, якби він захотів, я б точно зробив. Він геніальний хлопець”, ‒ сказав Трамп.

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0 — Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024

Раніше Маск публічно підтримав Трампа на президентських перегонах у США.

Тиждень тому на платформі соціальної мережі X відбулася розмова Трамп і Маска, під час якої республіканець вчергове заявив, що вторгнення Росії до України сталося через політику Джо Байдена.