Гарріс порушила традицію на з'їзді Демократичної партії

У Чикаго розпочався з'їзд Демократичної партії США, на якому Камала Гарріс та Тім Волз офіційно приймуть номінацію на листопадові вибори.

Як пише BBC, кандидатка у президенти "несподівано" з'явилася на сцені, викликавши справжній шторм оплесків та вигуків з боку присутніх делегатів. Проте після цього Гарріс зробила те, чого від неї не очікували - почала звертатися до натовпу.

Зазвичай той, чиє ім'я з'явиться восени у бюлетенях, не виголошує промову аж до останнього моменту заходу - проте віцепрезидентка зламала цю традицію.

Гарріс заявила, що "бачить у залі людей з різних куточків країни, які об'єднані нашим спільним баченням" та закликала "сказати разом, як один, що ми йтимемо вперед, бо коли б'ємося, то перемагаємо". Натовп охоче підхопив останню фразу та довго її скандував.

Політикиня висловила подяку Джо Байдену за "історичне лідерство" та "ціле життя служіння нації". Очікується, що президент виступить на сцені із завершальною промовою першого дня, яку багато хто охрестив його "лебединою піснею" на посаді номер один.