Республіканці у Палаті представників США заявили про виявлені докази для імпічменту президента Байдена

Три комітети Палати представників Конгресу США оприлюднили 19 серпня звіт, у якому оприлюднили виявлені докази для імпічменту президента Джо Байдена, пише Politico.

Офіційне розслідування тривало вісім місяців. Воно зосередилося на ділових угодах членів родини Байдена.

Республіканці звинувачують президента у двох правопорушеннях, які, на їхню думку, відповідають критеріям імпічменту: зловживанні владою та перешкоджанні правосуддю.. Такі ж звинувачення демократи з Палати представників висунули у 2019-му проти тодішнього президента Дональда Трампа.

Уже декілька місяців республіканцям не вистачає десятків голосів, щоб оголосити імпічмент Байдену. Спікер Палати представників Майк Джонсон після появи звіту не повідомив про якісь конкретні кроки в цьому напрямку а лише похвалив комітети за "ретельну, старанну та вдумливу роботу" і сказав, що республіканці "закликають усіх американців прочитати цей звіт".

Демократи заявили про політичну перемогу після того, як республіканці опублікували звіт, в якому немає прямої рекомендації Палаті представників розглянути питання імпічменту.

У чому звинувачують Байдена

Розслідування Республіканської партії зосереджене на ділових угодах і грошах, отриманих сином лідера США Гантером і братом Джеймсом Байденами, поводженні Джо Байдена зі секретними документами та багаторічному федеральному розслідуванні щодо його сина Гантера.

Республіканці кажуть, що відстежили виплати членам родини Байдена та їхнім партнерам у сумі 27 мільйонів доларів від іноземних організацій. Вони також вивчили "кредити", отримані Гантером і Джеймсом Байденами, а ще навели приклади, як останні використовували своє прізвище і зв'язок із президентом, аби зміцнити свій власний вплив.

Щодо іншого порушення - перешкоджання правосуддю, то республіканці зосередилися на багаторічному федеральному розслідуванні щодо Гантера Байдена про його ухиляння від сплати податків. У звіті згадали про свідчення інсайдерів Служби доходів і зборів США, які звинуватили посадовців адміністрації Байдена у перешкоджанні розслідуванню щодо сина. Під звинувачення потрапило і Міністерство юстиції, яке нібито навмисно затягувало розслідування - це потрібно було для того, аби сплили строки давності у справі.