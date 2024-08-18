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Північна Корея засудила Курську операцію і назвала її "актом терору", — Reuters

У КНДР заявили, що США передали Україні "асторономічну" кількість летальної зброї.

Північна Корея засудила Курську операцію і назвала її "актом терору", — Reuters
Фото: EPA/UPG

Влада КНДР підтримала РФ і засудила операцію ЗСУ в Курській області, звинуватила США у передачі Україні значної кількості летальної зброї, пише Reuters.

Зокрема, влада КНДР заявила, що Курську операцію України розглядатиме як "акт терору".

Також у Північній Кореї заявили, що операція України в Курській області РФ є частиною "антиросійської конфронтаційної політики Сполучених Штатів, яка підштовхує ситуацію до Третьої світової війни".

"США передали президенту України Володимиру Зеленському "астрономічну" кількість летальної зброї", — йдеться у повідомленні.

Стосунки РФ та КНДР

  • 19 червня Путін та Кім підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. При цьому КНДР бартером поставляє Росії балістичні ракети та артилерійські снаряди для війни проти України. Зокрема, випадок використання північнокорейської ракети KN-23 було зафіксовано під час російського удару по Харківщині.
  • Ще на початку року США підтвердили, що РФ отримала балістичні ракети від КНДР і застосувала їх під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.
  • Міноборони Південної Кореї тоді також повідомляло, що Пхеньян може продати Росії новий тип балістичних ракет. 23 лютого ГУР Міноборони заявило, що КНДР відправила в Росію вже 1,5 млн артснарядів – натомість країна просить у Москви ракетні технології.  
  • 31 липня цього року під час масованого удару по Україні Росія також застосувала північнокорейську ракету.
  • Вранці 18 серпня Росія знову атакувала Київ північнокорейськими балістичними ракетами "KN" -23.
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