Північна Корея засудила Курську операцію і назвала її "актом терору", — Reuters

У КНДР заявили, що США передали Україні "асторономічну" кількість летальної зброї.

Влада КНДР підтримала РФ і засудила операцію ЗСУ в Курській області, звинуватила США у передачі Україні значної кількості летальної зброї, пише Reuters.

Зокрема, влада КНДР заявила, що Курську операцію України розглядатиме як "акт терору".

Також у Північній Кореї заявили, що операція України в Курській області РФ є частиною "антиросійської конфронтаційної політики Сполучених Штатів, яка підштовхує ситуацію до Третьої світової війни".

"США передали президенту України Володимиру Зеленському "астрономічну" кількість летальної зброї", — йдеться у повідомленні.

Стосунки РФ та КНДР