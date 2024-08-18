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На Донеччині посилили комендантську годину, — ОВА

Нові правила діятимуть від 19 серпня.

На Донеччині посилили комендантську годину, — ОВА

Від завтра у Мирнограді та Селидовому Донецької області посилять час дії комендантської години.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Підписав розпорядження про встановлення комендантської години у Мирнограді та Селидовому з 15:00 до 11:00", — повідомив Філашкін.

За його словами, нові правила почнуть діяти від завтра, 19 серпня. Очільник ОВА просить всіх, хто досі залишається в цих містах, дотримуватися обмежень і не наражати себе на небезпеку.

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