На Донеччині посилили комендантську годину, — ОВА

Від завтра у Мирнограді та Селидовому Донецької області посилять час дії комендантської години.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Підписав розпорядження про встановлення комендантської години у Мирнограді та Селидовому з 15:00 до 11:00", — повідомив Філашкін.
За його словами, нові правила почнуть діяти від завтра, 19 серпня. Очільник ОВА просить всіх, хто досі залишається в цих містах, дотримуватися обмежень і не наражати себе на небезпеку.
- Російська армія атакувала в неділю, 17 серпня, місто Мирноград Донецької області. Внаслідок обстрілу 1 людина загинула, ще одна — поранена.