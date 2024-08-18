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У Херсоні ворожий безпілотник атакував двох цивільних

Постраждалі зазнали вибухових травм. Їх гостпіталізували.

У Херсоні ворожий безпілотник атакував двох цивільних
Костел в с. Киселівка, Миколаївська область, 29 червня 2023р. Фото: Сергій Дяченко
Фото: Сергій Дяченко

Російська армія атакувала цивільних у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки двоє людей отримали множинні травми.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Відомо, що 61- річна жінку з вибуховою та черепно-мозковою травмами, а також пораненням ноги госпіталізували до лікарні. 

40 - річний чоловік дістав вибухову травму та поранення обличчя. Він відмовився від госпіталізації.

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