У Херсоні ворожий безпілотник атакував двох цивільних

Російська армія атакувала цивільних у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки двоє людей отримали множинні травми.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Відомо, що 61- річна жінку з вибуховою та черепно-мозковою травмами, а також пораненням ноги госпіталізували до лікарні.
40 - річний чоловік дістав вибухову травму та поранення обличчя. Він відмовився від госпіталізації.
- Вранці 18 серпня російська армія атакувала селище Степанівка Херсонської області. Внаслідок обстрілів постраждав мирний житель.