У Херсоні ворожий безпілотник атакував двох цивільних

Російська армія атакувала цивільних у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки двоє людей отримали множинні травми.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Відомо, що 61- річна жінку з вибуховою та черепно-мозковою травмами, а також пораненням ноги госпіталізували до лікарні.

40 - річний чоловік дістав вибухову травму та поранення обличчя. Він відмовився від госпіталізації.