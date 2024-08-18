Головне за ніч та ранок неділі, 18 серпня: атака ракетами на Київ, 139 боєзіткнень, операція в Курській області

Нічна повітряна атака, 139 бойових зіткнень , бої на Лиманському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, пожежа на нафтобазі в Ростовській області.

У неділю вранці РФ атакувала Київ північнокорейськими балістичними ракетами KN-23.

"Сьогодні вранці, приблизно о 5.00 ворог застосував балістичне озброєння для завдання ракетного удару по Києву. Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою!" - повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, цей удар, за попередніми даними, був практично ідентичний двом попереднім.

За попередніми даними, ворожі ракети були знищені на підльоті до столиці.

Також очільник КМВА додав, що одночасно з балістикою, в бік Києва "заходило кілька ударних БпЛА ворога". Сили ППО знищили ворожі дрони за межами міста.

Близько 7:00 ранку російська армія вдруге атакувала Київ крилатими ракетами типу "Іскандер".

"Після тривалих складних маневрів територією кількох областей ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку. Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені", — зазначив очільник КМВА Сергій Попко.

Станом на ранок в Києві руйнувань та потерпілих немає.

У ніч на 18 серпня РФ здійснила комбіновану атаку по Україні. Зокрема ворог запустив північнокорейські ракети "KN-23", крилаті ракети та ударні дрони.

Командувач повітряних сил України Микола Олещук зазначає, що "загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 16 засобів повітряного нападу противника: 1 балістичну ракету "Іскандер-М"; 2 балістичні ракети KN-23; 2 керовані авіаційні ракети Х-59; 3 крилаті ракети (тип уточнюється) та 8 ударних БпЛА "Shahed-131/136"".

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби знищили 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей.

Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. Попередньо - без людських втрат та потерпілих.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ятьох ракетних ударів із застосуванням семи ракет, а також 88 авіаударів, зокрема скинув 96 КАБів. Крім цього, здійснив 4679 обстрілів, з них 109 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 18 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили дев’ять артилерійських систем та ще два важливих об’єкта окупантів.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутись неподалік Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Північного, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного та Завітного. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки, Миколаївки та Новожеланного, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1170 солдатів, 71 артилерійську систему, 7 танків та 38 безпілотників. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 18.08.24 орієнтовно склали 599 350.

Про інші втрати ворога – в новині.

Авіація повітряних сил ЗСУ продовжує знищувати логістику російських окупантів. Сили оборони уразили ще один міст на Курщині, повідомив Микола Олещук.

"Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій! Вкотре дякую льотчикам за професіоналізм і результат!" — зазначив він.

У Ростовській області РФ безпілотники атакували нафтобазу. Внаслідок падіння уламків дронів загорілося дизпаливо, повідомляють росЗМІ.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що БПЛА атакували південний схід регіону. За його словами, сили ППО начебто знищили всі БпЛА.

Внаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську загорілося дизпаливо.

Телеграм-канал "Astra" повідомляв, що пізніше БПЛА атакували нафтобазу повторно.

У віці 88 років помер відомий французький актор Ален Делон, повідомляє Le Monde.

Зазначається, що актор "пішов із життя у своєму будинку у французькій комуні Душі в оточенні дітей та сім'ї".

Ален Делон з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну часто висловлювався на підтримку України.

Докладніше – в новині.

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