Авіація повітряних сил ЗСУ продовжує знищувати логістику російських окупантів. Сили оборони уразили ще один міст на Курщині.

Про це повідомив командир ПС ЗСУ Микола Олещук.

"Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій! Вкотре дякую льотчикам за професіоналізм і результат!", — зазначив він.