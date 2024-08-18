Авіація повітряних сил ЗСУ продовжує знищувати логістику російських окупантів. Сили оборони уразили ще один міст на Курщині.
Про це повідомив командир ПС ЗСУ Микола Олещук.
"Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій! Вкотре дякую льотчикам за професіоналізм і результат!", — зазначив він.
- 16 серпня Сили оборони показали відео знищення моста у Курській області. Ймовірно, про міст через річку Сейм у Глушково.