Загарбники вбили та поранили десять мирних жителів Донеччини

Двоє цивільних загинули у Мирнограді і Торецьку.

Армія РФ завдала удару по Костянтинівці, є загиблі та поранені

За добу 17 серпня російська армія вбила 2 мирних жителів Донеччини. Ще восьмеро зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Мирнограді і Торецьку. Ще 8 людини в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вбила 2161 цивільних, поранені — 5666 людей.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.