Загарбники вбили та поранили десять мирних жителів Донеччини

За добу 17 серпня російська армія вбила 2 мирних жителів Донеччини. Ще восьмеро зазнали поранень.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Мирнограді і Торецьку. Ще 8 людини в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вбила 2161 цивільних, поранені — 5666 людей.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Російська армія атакувала місто Краматорськ на Донеччині п'ятьма ракетами. З-під завалів врятували чоловіка.