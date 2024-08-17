У Бериславському районі Херсонщини розпочав роботу мобільний аптечний пункт

Маршрут охоплюватиме віддалені села, де немає стаціонарних аптек.

У Бериславському районі розпочав роботу мобільний аптечний пункт, повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що маршрут охоплюватиме віддалені села, де немає стаціонарних аптек.

Графік пересувної аптеки на наступний тиждень:

19.08

Краснолюбецьк Калинівської громади - 09:00-10:00;

Новопетрівка Високопільської громади - 12:00-13:00;

Ольгине Високопільської громади - 13.30-14.30;

Нововознесенське Високопільської громади - 15.00-16.00.

20.08

Потьомкіне Високопільської громади - 09:00-10:00;

Миролюбівка Нововоронцовської громади - 11:00-12:00;

Трудолюбівка Нововоронцовської громади - 13.00-14.00.

21.08

Князівка Високопільської громади - 09:00-10:00;

Новогригорівське Високопільської громади - 11:00-12:00;

Федорівка Високопільської громади - 13.00-14.00.

22.08

Новогригорівка Милівської громади - 09:00-10:00;

Нова Кам’янка Милівської громади - 10:30-11:30;

Суханове Милівської громади - 12.30-13.30;

Червоний Яр Милівської громади - 14.00-15.00.

23.08

Садок Борозенської громади - 09:00-10:00;

Борозеньке Борозенської громади - 10:30-11:30;

Кучерське Борозенської громади - 12.00-13.00;

Нова Кубань Борозенської громади - 13.30-14.30;

Чарівне Борозенської громади - 15.00-16.00.

Маршрут може змінюватись з урахуванням безпекової ситуації в населених пунктах.

У мобільній аптеці можна придбати найнеобхідніші ліки, безрецептурні і за рецептом, а також препарати за програмою «Доступні ліки».