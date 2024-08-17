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У Бериславському районі Херсонщини розпочав роботу мобільний аптечний пункт

Маршрут охоплюватиме віддалені села, де немає стаціонарних аптек.

У Бериславському районі Херсонщини розпочав роботу мобільний аптечний пункт
Фото: Херсонська ОВА

У Бериславському районі розпочав роботу мобільний аптечний пункт, повідомляє Херсонська ОВА. 

Зазначається, що маршрут охоплюватиме віддалені села, де немає стаціонарних аптек. 

Графік пересувної аптеки на наступний тиждень:

19.08

  • Краснолюбецьк Калинівської громади - 09:00-10:00;
  • Новопетрівка Високопільської громади - 12:00-13:00;
  • Ольгине Високопільської громади  - 13.30-14.30;
  • Нововознесенське Високопільської громади  - 15.00-16.00. 

20.08

  • Потьомкіне Високопільської громади - 09:00-10:00;
  • Миролюбівка Нововоронцовської громади - 11:00-12:00;
  • Трудолюбівка Нововоронцовської громади  - 13.00-14.00. 

21.08

  • Князівка Високопільської громади - 09:00-10:00;
  • Новогригорівське Високопільської громади - 11:00-12:00;
  • Федорівка Високопільської громади  - 13.00-14.00. 

22.08

  • Новогригорівка Милівської громади - 09:00-10:00;
  • Нова Кам’янка Милівської громади - 10:30-11:30;
  • Суханове Милівської громади  - 12.30-13.30;
  • Червоний Яр Милівської громади  - 14.00-15.00. 

23.08

  • Садок Борозенської громади - 09:00-10:00;
  • Борозеньке Борозенської громади - 10:30-11:30;
  • Кучерське Борозенської громади  - 12.00-13.00;
  • Нова Кубань Борозенської громади  - 13.30-14.30;
  • Чарівне Борозенської громади  - 15.00-16.00. 

Маршрут може змінюватись з урахуванням безпекової ситуації в населених пунктах.

У мобільній аптеці можна придбати найнеобхідніші ліки, безрецептурні і за рецептом, а також препарати за програмою «Доступні ліки».

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