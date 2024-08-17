У Бериславському районі Херсонщини розпочав роботу мобільний аптечний пункт

У Бериславському районі розпочав роботу мобільний аптечний пункт, повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що маршрут охоплюватиме віддалені села, де немає стаціонарних аптек.
Графік пересувної аптеки на наступний тиждень:
19.08
- Краснолюбецьк Калинівської громади - 09:00-10:00;
- Новопетрівка Високопільської громади - 12:00-13:00;
- Ольгине Високопільської громади - 13.30-14.30;
- Нововознесенське Високопільської громади - 15.00-16.00.
20.08
- Потьомкіне Високопільської громади - 09:00-10:00;
- Миролюбівка Нововоронцовської громади - 11:00-12:00;
- Трудолюбівка Нововоронцовської громади - 13.00-14.00.
21.08
- Князівка Високопільської громади - 09:00-10:00;
- Новогригорівське Високопільської громади - 11:00-12:00;
- Федорівка Високопільської громади - 13.00-14.00.
22.08
- Новогригорівка Милівської громади - 09:00-10:00;
- Нова Кам’янка Милівської громади - 10:30-11:30;
- Суханове Милівської громади - 12.30-13.30;
- Червоний Яр Милівської громади - 14.00-15.00.
23.08
- Садок Борозенської громади - 09:00-10:00;
- Борозеньке Борозенської громади - 10:30-11:30;
- Кучерське Борозенської громади - 12.00-13.00;
- Нова Кубань Борозенської громади - 13.30-14.30;
- Чарівне Борозенської громади - 15.00-16.00.
Маршрут може змінюватись з урахуванням безпекової ситуації в населених пунктах.
У мобільній аптеці можна придбати найнеобхідніші ліки, безрецептурні і за рецептом, а також препарати за програмою «Доступні ліки».