На Сумщині вводяться обмеження у 20-кілометровій зоні від лінії зіткнення

На Сумщині продовжується евакуація з населених пунктів, які розташовані на відстані 5-ти і 10-ти кілометрів від лінії зіткнення, а також запроваджуються обмеження на перебування у 20-ти кілометровій зоні.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

За його словами, Сумська обласна військова адміністрація разом з силами безпеки та оборони, керівниками громад, РВА працює над тим, щоби максимально захистити населення у 20-кілометровій зоні.

"До цих територій буде обмежений доступ. Представники сил оборони будуть контролювати в’їзд до визначених ділянок прикордоння. Алгоритм і порядок перебування цивільних людей наразі узгоджуються. В першу чергу ми це робимо, аби убезпечити наших захисників та не дати можливості ворогу отримати важливу для нього інформацію про місця розташування Сил оборони, їх матеріальне забезпечення", – зазначив голова ОВА.

Попри зменшення артилерійських і мінометних обстрілів ворог активно застосовує керовані авіаційні бомби та інші авіаційні засоби ураження.

"Кількість застосування КАБів збільшилась в рази. Якщо за перші півроку було зафіксовано до 400 таких ударів, то лише за останні 10 днів їх уже понад 200. Ворог безжальний, він руйнує нашу інфраструктуру, але найстрашніше – вбиває мирних людей", – зазначив Артюх.