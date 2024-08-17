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На Сумщині вводяться обмеження у 20-кілометровій зоні від лінії зіткнення

Також у області продовжується евакуація цивільних.

На Сумщині вводяться обмеження у 20-кілометровій зоні від лінії зіткнення
Нарада у Сумській ОВА
Фото: Сумська ОВА

На Сумщині продовжується евакуація з населених пунктів, які розташовані на відстані 5-ти і 10-ти кілометрів від лінії зіткнення, а також запроваджуються обмеження на перебування у 20-ти кілометровій зоні.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

За його словами, Сумська обласна військова адміністрація разом з силами безпеки та оборони, керівниками громад, РВА працює над тим, щоби максимально захистити населення у 20-кілометровій зоні.

"До цих територій буде обмежений доступ. Представники сил оборони будуть контролювати в’їзд до визначених ділянок прикордоння. Алгоритм і порядок перебування цивільних людей наразі узгоджуються. В першу чергу ми це робимо, аби убезпечити наших захисників та не дати можливості ворогу отримати важливу для нього інформацію про місця розташування Сил оборони, їх матеріальне забезпечення", – зазначив голова ОВА.

Попри зменшення артилерійських і мінометних обстрілів ворог активно застосовує керовані авіаційні бомби та інші авіаційні засоби ураження.

"Кількість застосування КАБів збільшилась в рази. Якщо за перші півроку було зафіксовано до 400 таких ударів, то лише за останні 10 днів їх уже понад 200. Ворог безжальний, він руйнує нашу інфраструктуру, але найстрашніше – вбиває мирних людей", – зазначив Артюх. 

  • Евакуація із 5-ти кілометрової зони на Сумщині проводиться планово вже понад рік. Значна частина жителів цих територій покинула свої домівки. 
  • У Великописарівській та Середина-Будській громадах продовжується примусова евакуація родин із дітьми. 
  • Також нещодавно було оголошено про обов'язкову евакуацію населення із 23 населених Сумського району.
  • Станом на 9 серпня на Сумщині евакуації потребували близько 20 тисяч людей.
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