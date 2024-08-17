Через ворожі обстріли на Херсонщині виникли пожежі

Рятувальники упродовж п'ятниці, 17 серпня, чотири рази виїжджали на гасіння пожеж, які виникли через ворожі обстріли.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
"Зокрема, горіли 3 житлові будинки та навчальний заклад", — ідеться в повідомленні.
У Бериславському районі пожежа виникла в житловому будинку, господарських будівлях та сухостої на території приватного домоволодіння. Крім цього, ліквідовано три пожежі сухостою на загальній площі 2,5 га.
- Російські окупанти завдали ударів по Антонівці, що на Херсонщині. Внаслідок обстрілів виникла пожежа в будівлі "зеленої школи". Освітній заклад вщент знищений.