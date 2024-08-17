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Через ворожі обстріли на Херсонщині виникли пожежі

Горіли 3 житлові будинки та навчальний заклад.

Через ворожі обстріли на Херсонщині виникли пожежі
Херсонська область, пожежа
Фото: ДСНС України

Рятувальники упродовж п'ятниці, 17 серпня, чотири рази виїжджали на гасіння пожеж, які виникли через ворожі обстріли.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Зокрема, горіли 3 житлові будинки та навчальний заклад", — ідеться в повідомленні.

У Бериславському районі пожежа виникла в житловому будинку, господарських будівлях та сухостої на території приватного домоволодіння. Крім цього, ліквідовано три пожежі сухостою на загальній площі 2,5 га.

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