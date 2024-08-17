Внаслідок ворожого обстрілу біля Антонівського мосту в Херсоні постраждала жінка

"До лікарні шпиталізували херсонку, котра постраждала внаслідок російського обстрілу. 51-річна жінка дістала поранення ноги та контузію. Нині їй надають медичну допомогу", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Російська армія обстріляла селище Антонівка Херсонської громади. Віомо про постраждалу жінку, яка зазнала травм поблизу Антонівського мосту.

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