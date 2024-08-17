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Внаслідок ворожого обстрілу біля Антонівського мосту в Херсоні постраждала жінка

Ворог обстріляв Антонівку.

Внаслідок ворожого обстрілу біля Антонівського мосту в Херсоні постраждала жінка
Фото: Google Maps

Російська армія обстріляла селище Антонівка Херсонської громади. Віомо про постраждалу жінку, яка зазнала травм поблизу Антонівського мосту.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні шпиталізували херсонку, котра постраждала внаслідок російського обстрілу. 51-річна жінка дістала поранення ноги та контузію. Нині їй надають медичну допомогу", — ідеться у повідомленні. 

Травми потерпіла отримала внаслідок обстрілу армії РФ поблизу Антонівського мосту.

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