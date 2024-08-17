Російська армія поцілила в об'єкт критичної інфраструктури на Херсонщині

Російська армія за минулу добу атакувала об'єкт критичної інфраструктури в Херсонській області, а також пошкодили житлові будинки.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Придніпровське, Комишани, Антонівка, Інгулець, Станіслав, Ромашкове, Понятівка, Велетенське, Софіївка, Інженерне, Кізомис, Томина Балка, Первомайське, Берислав, Нововоронцовка, Золота Балка, Заможне, Одрадокам'янка, Новокаїри, Зміївка та місто Херсон.

Армія РФ поцілила в об'єкт критичної інфраструктури, освітні заклади; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 22 приватні будинки.

Також окупанти пошкодили газопровід, приватні автомобілі та автівку рятувальників. Через російську агресію 6 людей дістали поранення, з них — 1 дитина.