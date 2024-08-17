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Лондон передав Україні вже понад 200 автомобілів за програмою ULEZ

Замість утилізації автівки виконують гуманітарні та медичні функції.

Лондон передав Україні вже понад 200 автомобілів за програмою ULEZ
Фото: EPA/UPG

Організація Transport for London у п'ятницю прозвітувала щодо ініціативи надання Україні вживаних автомобілів, які не відповідають програмі "наднизької зони викидів" (ULEZ) британської столиці та мали б бути утилізовані. 

Як пише The Guardian, власники 330 автівок, які отримали грошову компенсацію, погодилися, щоб їхній транспортний засіб був спрямований до нашої держави для допомоги у вирішенні гуманітарних та медичних питань, спричинених війною.

Понад 200 автомобілів, що отримали від спостерігачів ULEZ "зелене світло" для відправки в Україну, вже перебувають у розпоряджені українських медиків та волонтерів у прифронтових регіонах. 

Програма працюватиме до 7 вересня, але це не означає, що після цієї дати авто припинять надходити в Україну. Просто їхні власники більше не отримуватимуть передбачену владою грантову виплату. 

Мер Лондона Садік Хан вже пообіцяв виділити додаткове фінансування, що "українська схема ULEZ" працювала і надалі, адже вважає проєкт великим успіхом для обох країн. 

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