На Покровському напрямку за день найбільше боєзіткнень, 37, - Генштаб

Станом на 22:00 16 серпня відбулось 99 бойових зіткнень, противник завдав п’ять ракетних ударів, застосувавши сім ракет, 56 авіаційних ударів - скинув 69 КАБів, задіяв для ударів 687 дронів-камікадзе та здійснив 3371 обстріл позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку окупанти впродовж цієї доби здійснили дев’ять атак поблизу Липців та Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили сім штурмових дій, ще два боєзіткнення триває. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 87 окупантів вбитими та пораненими, знищено танк, одну ББМ, чотири автомобіля та п’ять одиниць спецтехніки. Окрім того, значно пошкоджено шість ворожих артилерійських систем, бойову броньовану машину, три одиниці спеціальної техніки та 4 автомобіля. Також, наші воїни уразили 40 бліндажів та інших укриттів окупантів.

На Куп’янському напрямку Силами оборони зафіксовано 10 атак противника в районах Глушківки, Андріївки та Кругляківки, три з них тривають, ситуація контрольована.

Шість разів ворог атакував на Лиманському напрямку, безуспішно намагався просунутися в районах населених пунктів Макіївка, Торське та Невське.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбили сім штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського, Переїзного та Спірного.

На Краматорському напрямку відбулось три бойових зіткнення. Активність окупанти проявляли в районі Часового Яру та Григорівки. Всі спроби противника потіснити наших воїнів виявились марними.

Ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня, загарбники атакували позиції українських воїнів поблизу населених пунктів Диліївка, Північне, Торецьк, Залізне, Неліпівка та Нью-Йорк. 10 штурмів наші захисники відбили, одна атака триває і зараз.

На Покровському напрямку, з початку доби, в районах Пантелеймонівки, Водяного, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Гродівки, Новогродівки, Новожеланного, Птичого та Зеленого поля точилися жорсткі бої. Відбито 28 наступальних та штурмових дій ворога. Ще дев’ять боєзіткнень триває. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів і позицій. Сьогоднішні втрати ворога попередньо складають 138 ліквідованих та 212 поранених окупантів, також українськими військовослужбовцями знищено дві артилерійські системи, 6 БпЛА, два мотоцикла, дві одиниці автомобільної та дві - спеціальної техніки. Окрім того, БМП, шість автомобілів, РСЗВ БМ-21 «Град» та шість ворожих артсистем були значно пошкоджені.

На Курахівському напрямку на цей час нараховується 10 безуспішних для окупантів бойових зіткнень. Загарбники зберігають найбільшу активність біля Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку відбулося одне боєзіткнення в напрямку Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили теж одну атаку противника в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку підрозділи наших військ успішно відбили три штурми противника на наші позиції.

Сьогодні відзначаємо воїнів 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, які завдають ворогу значних втрат в живій силі.