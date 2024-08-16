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Сирський - про події в Курській області: Сили оборони України просуваються на 1-3 км, беруть росіян у полон

"В цілому ситуація контрольована. Всі заходи проводять відповідно до плану", - запевнив Зеленського головком ЗСУ.

Сирський - про події в Курській області: Сили оборони України просуваються на 1-3 км, беруть росіян у полон
Олександр Сирський
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Володимирові Зеленському про ситуацію на фронті, зокрема, у Курській області РФ.

За словами Сирського, на деяких напрямках українські підрозділи мають просування від 1 до 3 км вглиб противника. Наразі тривають бої.

"В цілому ситуація контрольована. Всі заходи проводять відповідно до плану", - запевнив Сирський.

Головком на запитання Зеленського про те, чи чогось військовим бракує, сказав, що бійці всім забезпечені.

Також головком ЗСУ повідомив, що новопризначений керівник комендатури на Курщині Едуард Москальов приступив до виконання обов'язків.

Сирський додав, що Сили оброни продовжують поповнювати обмінний фонд. 

  • Курська операція триває з 6 серпня. 12 серпня її проведення визнав Київ. Серед цілей називали порушення логістики ворога для інших напрямків та створення в Курській області, з якої б'ють по Сумській, буферної зони.
  • Станом на 15 серпня українські війська просунулися на 35 кілометрів, взяли під контроль площу в 1150 квадратних кілометрів – це 82 населені пункти.
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