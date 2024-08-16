"В цілому ситуація контрольована. Всі заходи проводять відповідно до плану", - запевнив Зеленського головком ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Володимирові Зеленському про ситуацію на фронті, зокрема, у Курській області РФ.

За словами Сирського, на деяких напрямках українські підрозділи мають просування від 1 до 3 км вглиб противника. Наразі тривають бої.

"В цілому ситуація контрольована. Всі заходи проводять відповідно до плану", - запевнив Сирський.

Головком на запитання Зеленського про те, чи чогось військовим бракує, сказав, що бійці всім забезпечені.

Також головком ЗСУ повідомив, що новопризначений керівник комендатури на Курщині Едуард Москальов приступив до виконання обов'язків.

Сирський додав, що Сили оброни продовжують поповнювати обмінний фонд.