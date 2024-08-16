Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Геращенко: лідери парламентських груп домовились наступного тижня ухвалити заборону УПЦ (МП)
Геращенко: лідери парламентських груп домовились наступного тижня ухвалити заборону УПЦ (МП)
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

З російської неволі вдалося повернути вісьмох українських дітей

Троє дітей повернулися із тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини, п'ятьох дітей вдалося повернути з території РФ.

З російської неволі вдалося повернути вісьмох українських дітей
В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми
Фото: Микола Кулеба

На підконтрольну уряду України територію вдалося повернути 8 дітей, які були в Росії та на тимчасово окупованих територій.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"На підконтрольну Уряду України територію вдалося повернути ще 8 дітей. Діти перебували на тимчасово окупованих територіях України та у рф. Їх врятували у межах ініційованого Президентом Володимиром Зеленським плану Bring Kids Back UA. Про це повідомила благодійна організація Save Ukraine", — пишуть у відомстві.

Серед дітей, яких вдалося повернути — 16-річна дівчина з Івано-Франківщини. Відомо, що у  2021 році вона переїхала до батька в Росію, але після його трагічної загибелі у ДТП залишилася сама. 

"Попри спроби влади РФ переконати дівчину залишитися і взяти опіку російських громадян, вона прагнула повернутися додому. Її вдалося привезти до матері", — додають у Мінреінтеграції.

У відомстві також повідомили, що дві українські родини повернулися із тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини, які виховують трьох хлопчиків. 

Наймолодшому з них 10 років, а найстаршому — 17. Наразі діти з батьками у безпеці. До адаптації сімей на новому місці залучені всі необхідні служби.

  • З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ворог викрав понад 19,5 тисячі українських дітей. 
  • Викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України є одним із багатьох воєнних злочинів, які Росія вчиняє під час війни. Точна кількість маленьких українців, розлучених з сім'ями та вивезеним до РФ, невідома. Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies