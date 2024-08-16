З російської неволі вдалося повернути вісьмох українських дітей

На підконтрольну уряду України територію вдалося повернути 8 дітей, які були в Росії та на тимчасово окупованих територій.
Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"На підконтрольну Уряду України територію вдалося повернути ще 8 дітей. Діти перебували на тимчасово окупованих територіях України та у рф. Їх врятували у межах ініційованого Президентом Володимиром Зеленським плану Bring Kids Back UA. Про це повідомила благодійна організація Save Ukraine", — пишуть у відомстві.
Серед дітей, яких вдалося повернути — 16-річна дівчина з Івано-Франківщини. Відомо, що у 2021 році вона переїхала до батька в Росію, але після його трагічної загибелі у ДТП залишилася сама.
"Попри спроби влади РФ переконати дівчину залишитися і взяти опіку російських громадян, вона прагнула повернутися додому. Її вдалося привезти до матері", — додають у Мінреінтеграції.
У відомстві також повідомили, що дві українські родини повернулися із тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини, які виховують трьох хлопчиків.
Наймолодшому з них 10 років, а найстаршому — 17. Наразі діти з батьками у безпеці. До адаптації сімей на новому місці залучені всі необхідні служби.
- З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ворог викрав понад 19,5 тисячі українських дітей.
- Викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України є одним із багатьох воєнних злочинів, які Росія вчиняє під час війни. Точна кількість маленьких українців, розлучених з сім'ями та вивезеним до РФ, невідома. Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями.