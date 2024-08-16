Російська армія обстріляла Торецьк та Сіверськ а Донеччині, є жертви

Одна людина загинула, ще одна — зазнала поранень.

Армія РФ завдала ударів по Торецьку та Сіверську Донецької області. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще одна мирна жителька отримала поранення.

Про це розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, пише Суспільне Донбас.

"16 серпня окупанти завдали удару по Торецьку. Внаслідок ворожої атаки на вулиці загинула місцева жителька", — повідомили у прокуратурі.

Крім того окупанти обстріляли місто Сіверськ. Там поранення дістала 73-річна жінка. В неї діагностували мінно-вибухову травму та забійну рану голови.

За вказаними фактами розпочато досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.