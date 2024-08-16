Сили ППО збили над Дніпропетровщиною дві ворожі ракети

Сили ППО у п'ятницю, 16 серпня, збили над Дніпропетровською областю дві ворожі ракети.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Оборонці неба збили над областю 2 ворожі ракети. Дякую ПвК "Схід" за роботу", — написав Сергій Лисак.
Водночас, внаслідок ракетних атак у Дніпровському районі виникли пожежі. Обійшлося без жертв.
Ворог також атакував Нікопольщину дронами та бив з артилерії. Під ударами опинилися Нікополь, Покровська, Мирівська, Мароганецька громади.
Пошкоджені інфраструктура, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто.