Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Геращенко: лідери парламентських груп домовились наступного тижня ухвалити заборону УПЦ (МП)
Геращенко: лідери парламентських груп домовились наступного тижня ухвалити заборону УПЦ (МП)
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили ППО збили над Дніпропетровщиною дві ворожі ракети

Під ворожими обстрілами опинилися Нікополь, Покровська, Мирівська та арганецька громади.

Сили ППО збили над Дніпропетровщиною дві ворожі ракети
Ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

Сили ППО у п'ятницю, 16 серпня, збили над Дніпропетровською областю дві ворожі ракети. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Оборонці неба збили над областю 2 ворожі ракети. Дякую ПвК "Схід" за роботу", — написав Сергій Лисак.

Водночас, внаслідок ракетних атак у Дніпровському районі виникли пожежі. Обійшлося без жертв.

Ворог також атакував Нікопольщину дронами та бив з артилерії. Під ударами опинилися Нікополь, Покровська, Мирівська, Мароганецька громади. 

Пошкоджені інфраструктура, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies