Сили ППО збили над Дніпропетровщиною дві ворожі ракети

Під ворожими обстрілами опинилися Нікополь, Покровська, Мирівська та арганецька громади.

Сили ППО у п'ятницю, 16 серпня, збили над Дніпропетровською областю дві ворожі ракети.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Оборонці неба збили над областю 2 ворожі ракети. Дякую ПвК "Схід" за роботу", — написав Сергій Лисак.

Водночас, внаслідок ракетних атак у Дніпровському районі виникли пожежі. Обійшлося без жертв.

Ворог також атакував Нікопольщину дронами та бив з артилерії. Під ударами опинилися Нікополь, Покровська, Мирівська, Мароганецька громади.

Пошкоджені інфраструктура, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто.