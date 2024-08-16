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​Прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагались втекти з України

Чоловіки мали сплатити за втечу по 1 тис. доларів одразу й ще по 6,5 тис. доларів після втечі.

​Прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагались втекти з України
​Прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагались втекти з України
Фото: Скріншот з відео

Українські прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагались потрапити до Молдови соняшниковим полем.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Такий маршрут втечі з України нелегалам підказали в анонімному телеграм-каналі. 

Чоловіки мали сплатити за втечу по 1 тис. доларів одразу й ще по 6,5 тис. доларів у разі, якщо маршрут виявиться успішним. 

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Втім, одесити не змогли сховатися від прикордонного наряду, на них склали адмінпротоколи.

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