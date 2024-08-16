​Прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагались втекти з України

Українські прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагались потрапити до Молдови соняшниковим полем.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Такий маршрут втечі з України нелегалам підказали в анонімному телеграм-каналі.
Чоловіки мали сплатити за втечу по 1 тис. доларів одразу й ще по 6,5 тис. доларів у разі, якщо маршрут виявиться успішним.
Втім, одесити не змогли сховатися від прикордонного наряду, на них склали адмінпротоколи.
- З лютого 2022 року до Молдови нелегально втекли більше 20 тисяч українських чоловіків. Більше половини з них отримали статус тимчасового захисту.