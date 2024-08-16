Чоловіки мали сплатити за втечу по 1 тис. доларів одразу й ще по 6,5 тис. доларів після втечі.

​Прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагались втекти з України

Українські прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагались потрапити до Молдови соняшниковим полем.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Такий маршрут втечі з України нелегалам підказали в анонімному телеграм-каналі.

Чоловіки мали сплатити за втечу по 1 тис. доларів одразу й ще по 6,5 тис. доларів у разі, якщо маршрут виявиться успішним.

Втім, одесити не змогли сховатися від прикордонного наряду, на них склали адмінпротоколи.