Російська пропаганда зробила з киянина "воєнного злочинця" і створила фейкову сторінку у забороненій соцмережі

Також окупанти поширили його персональні дані в інтернеті, тож він почав отримувати погрози у свій бік.

Російська пропаганда використала персональна дані киянина і зробила його "воєнним злочинцем". Тепер чоловіку погрожують фізичною розправою за те, чого він не робив.

Центр протидії дезінформації повідомив, що в мережі поширюється відео, на якому начебто українські військові знущаються з літнього чоловіка у Курській області РФ. Згодом російські пропагандисти "верифікували" особу одного з чоловіків і почали поширювати його персональні дані, зокрема, фото і номер телефону. Вороги також без доказів почали звинувачувати його у злочині.

Фейковий допис російських пропагандистів

ЦПД повідомив, що верифікував інформацію в Міністерстві внутрішніх справ України і з'ясувалося, що чоловік не має жодного стосунку до подій на відео.

"Поліція міста Київ отримала заяву від місцевого мешканця про те, що йому у месенджери почали надходити погрози фізичною розправою та вбивством. Поліцейські встановили, що фото, персональні дані та мобільний номер телефону цього громадянина були розповсюджені проросійськими пропагандистськими TG-каналами й пабліками з твердженням, що це саме він зображений на згаданому відео", - розповіли в ЦПД.

За результатами слідчих дій встановили, що киянин не покидав території столиці. Крім того, зовнішність і голос чоловіків на відео не збігаються із зовнішністю та голосом потерпілого.

Аби вигадана інформація була більш правдивою, росіяни створили фейкову сторінку для киянина у "Вконтакте", а також пошту з російським доменом, яким в Україні не користуються.