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​Росіяни обстріляли за день 11 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 48 обстрілів області.

​Росіяни обстріляли за день 11 громад Сумщини
​Росіяни обстріляли за день 11 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 16 серпня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 48 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 161 вибух. 

Зокрема, Новослобідську громаду росіяни атакували КАБами та мінометами.

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По Великописарівській громаді вороги вдарили FPV-дронами, мінометами та ракетою.

Білопільську громаду російські військові обстріляли FPV-дронами, мінометами та артилерією.

Також артилерією обстрілювали Дружбівську та Миропільську громади.

На Хотінську та Юнаківську громади армія РФ скинула КАБи, Есманьську атакували КАБами та мінометами.

По Краснопільській громаді російські військові били з артилерії, мінометів та FPV-дронами.

Середино-Будську громаду окупанти атакували FPV-дронами та артилерією, а Шалигинську - мінометами.

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