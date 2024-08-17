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МЗС спростувало російські заяви про плани України атакувати АЕС

Також в МЗС спростували плани України щодо використання “брудної бомби”.

МЗС спростувало російські заяви про плани України атакувати АЕС
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Росія повинна припинити поширювати небезпечну брехню, заявивив речник МЗС Георгій Тихий.

“Ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати “брудні бомби” чи атакувати атомні станції. Ми офіційно спростовуємо ці неправдиві заяви. Україна не має ні наміру, ні можливості вживати таких дій”, - наголосив речник МЗС. 

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Тихий нагадав, що Україна завжди була і залишається відданою учасницею договору про нерозповсюдження ядерної зброї, не має жодних “брудних бомб” і не плануємо їх здобувати. 

“Коли Росія вперше поширила цю нісенітницю у 2022 році, ми запросили місію МАГАТЕ, яка повністю спростувала цю брехню. Відтоді нічого не змінилося”, - підкреслив Георгій Тихий.

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