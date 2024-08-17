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​Укрзалізниця продовжила маршрут “Гірського шатлу”

Рейс Львів - Рахів продовжили до гірської зупинки Ділове.

​Укрзалізниця продовжила маршрут “Гірського шатлу”
​Укрзалізниця продовжила маршрут “Гірського шатлу”
Фото: Укрзалізниця

Починаючи з 17 серпня регіональний поїзд №816/815 Львів - Рахів - Львів продовжить свій маршрут до зупинки Ділове замість Рахова. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

При цьому розклад руху між Львовом та Раховом змін не зазнає. З Рахова поїзд відправиться о 21:24, Берлебаш 21:36-21:37, прибуття у Ділове о 21:49.

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У зворотному напрямку потяг відправлятиметься о 03:18, Берлебаш 03:31-03:32, Рахів 03:43 й далі звичним розкладом руху з прибуттям до Львова о 10:07.

В Укрзалізниці нагадали, що поїзд зупиняється на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Івано-Франківськ, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохта, Вороненко, Лазещина, Ясіня, Свидовець, Кваси, Білин, Рахів, Берлебаш.

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