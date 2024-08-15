"Укрзалізниця" хоче купити 20 корейських поїздів

Керівник пасажирського напрямку компанії "Укразалізниця" Олександр Перцовський повідомив про намір перевізника збільшити кількість поїздів класу "Інтерсіті" на 20 одиниць. Нові потяги куплять у Південної Кореї.
Як пише "Економічна правда", йдеться про закупівлю моделей Hyundai Rotem. Один потяг обійдеться у 16 мільйонів доларів, а з урахуванням сервісного обслуговування загальна сума угоди сягне 400 мільйонів в американській валюті.
Перші потяги в рамках угоди могли б опинитися в Україні через 1,5-2 роки після її підписання. А на те, щоб привезти 20 одиниць рухомого складу, корейському виробнику знадобиться час до 2028 року.
В "Укрзалізниці" порахували, що 20 нових "Інтерсіті" здатні збільшити пасажиропотік на 5-6 мільйонів осіб щороку.
- Компанія-перевізник оскаржила у суді рішення, яке може призвезти до її банкрутства через скасування індексації тарифів.