"Укрзалізниця" хоче купити 20 корейських поїздів

Проєкт передбачає закіпівлю рухомого складу до 2028 року на суму 400 млн доларів.

Керівник пасажирського напрямку компанії "Укразалізниця" Олександр Перцовський повідомив про намір перевізника збільшити кількість поїздів класу "Інтерсіті" на 20 одиниць. Нові потяги куплять у Південної Кореї.

Як пише "Економічна правда", йдеться про закупівлю моделей Hyundai Rotem. Один потяг обійдеться у 16 мільйонів доларів, а з урахуванням сервісного обслуговування загальна сума угоди сягне 400 мільйонів в американській валюті.

Перші потяги в рамках угоди могли б опинитися в Україні через 1,5-2 роки після її підписання. А на те, щоб привезти 20 одиниць рухомого складу, корейському виробнику знадобиться час до 2028 року.

В "Укрзалізниці" порахували, що 20 нових "Інтерсіті" здатні збільшити пасажиропотік на 5-6 мільйонів осіб щороку.