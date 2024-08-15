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"Укрзалізниця" хоче купити 20 корейських поїздів

Проєкт передбачає закіпівлю рухомого складу до 2028 року на суму 400 млн доларів.

"Укрзалізниця" хоче купити 20 корейських поїздів
Hyundai Rotem
Фото: cfts.org.ua

Керівник пасажирського напрямку компанії "Укразалізниця" Олександр Перцовський повідомив про намір перевізника збільшити кількість поїздів класу "Інтерсіті" на 20 одиниць. Нові потяги куплять у Південної Кореї.

Як пише "Економічна правда", йдеться про закупівлю моделей Hyundai Rotem. Один потяг обійдеться у 16 мільйонів доларів, а з урахуванням сервісного обслуговування загальна сума угоди сягне 400 мільйонів в американській валюті.

Перші потяги в рамках угоди могли б опинитися в Україні через 1,5-2 роки після її підписання. А на те, щоб привезти 20 одиниць рухомого складу, корейському виробнику знадобиться час до 2028 року.

В "Укрзалізниці" порахували, що 20 нових "Інтерсіті" здатні збільшити пасажиропотік на 5-6 мільйонів осіб щороку.

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