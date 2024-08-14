Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на чотири військових аеродроми РФ

Основними об’єктами ураження були склади ПММ та авіаційних засобів ураження.

В ніч на 14 серпня підрозділи Повітряних сил та Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно зі СБУ і ГУР МО атакували чотири аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях Росії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, було уражено військові летовища “Халіно”, “Саваслєйка”, “Борисоглєбськ” та “Балтимор”.

В Генштабі нагадали, що на цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника.

“Основними об’єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Результати атаки уточнюються”, - зазначили в Генштабі.

Атака на російські аеродроми