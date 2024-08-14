Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на чотири військових аеродроми РФ

В ніч на 14 серпня підрозділи Повітряних сил та Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно зі СБУ і ГУР МО атакували чотири аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях Росії.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, було уражено військові летовища “Халіно”, “Саваслєйка”, “Борисоглєбськ” та “Балтимор”.
В Генштабі нагадали, що на цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника.
“Основними об’єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Результати атаки уточнюються”, - зазначили в Генштабі.
Атака на російські аеродроми
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Серед ночі росіяни почали скаржитися на атаку дронів та вибухи в районах різних військових летовищ.
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Вранці Росія заявила, що зазнала атаки більш ніж ста БпЛА.
- Супутникові знімки свідчать про ураження місця зберігання паливно-мастильних матеріалів на аеродрому "Саваслейка", з яких злітали МіГ-31. Для цього типу літаків потрібно рідкісне паливо.