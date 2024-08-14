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Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на чотири військових аеродроми РФ

Основними об’єктами ураження були склади ПММ та авіаційних засобів ураження.

Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на чотири військових аеродроми РФ
Наслідки атаки українських дронів на російський аеродром "Борисоглібськ"

В ніч на 14 серпня підрозділи Повітряних сил та Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно зі СБУ і ГУР МО атакували чотири аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях Росії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, було уражено військові летовища “Халіно”, “Саваслєйка”, “Борисоглєбськ” та “Балтимор”.

В Генштабі нагадали, що на цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника.

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“Основними об’єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Результати атаки уточнюються”, - зазначили в Генштабі.

Атака на російські аеродроми

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