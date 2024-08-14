"Укрзалізниця" оскаржила рішення суду, яке загрожує зупинкою потягів

Міністерство інфраструктури та "Укрзалізниця" оскаржили рішення суду щодо визнання незаконною індексації тарифів на вантажні перевезення, яка почала діяти із січня 2022 року.
Як повідомила державна компанія-перевізник на своїй сторінці у Telegram, апеляція мотивована тим, що Київський окружний адміністративний суд під час розгляду справи "вийшов за межі своїх повноважень, оцінюючи доцільність зміни вартості тарифів, а не відповідність цього рішення влади актам вищої юридичної сили".
В "Укрзалізниці" попереджають про катастрофічні наслідки повернення тарифів до рівня 2021 року: через зростання вартості енергоресурсів та збільшення частки перевезення збиткових вантажів у 2024-2025 роках оператор може зазнати збитків до 67 мільярдів гривень. Це призведе до банкрутства підприємства, припинення будь-якої операційної діяльності, виплати заробітних плат та повної зупинки перевезень.
- На початку серпня банкіри поскаржилися на "Укрзалізницю" до Антимонопольного комітету через умови тендерів.