15 років за ґратами проведе ворожий інформатор, який наводив російські КАБи на військових ЗСУ у Покровську

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного агента ФСБ, який коригував ворожий вогонь по Силах оборони на Донеччині. Зокрема, він наводив російські "КАБи" на захисників Покровська.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зрадник передавав окупантам геолокації штабів та опорних пунктів українських військ на Покровському напрямку.

Також "під прицілом" рашистів були вогневі позиції реактивної артилерії та пункти базування бронетанкової техніки ЗСУ.

За матеріалами справи, за цими координатами рф готувала прицільні удари із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Співробітники Служби безпеки затримали російського агента у січні цього року. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Мирнограда на Донеччині, якого фсб дистанційно завербувала через інтернет.

Щоб отримати розвіддані, агент обходив прифронтову територію, де відслідковував позиції українських військ. Потім він робив відповідні позначки на гугл-картах та пересилав їх своєму куратору з ФСБ.

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.