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Deep State: росіяни окупували ще три населені пункти Донецької області

Водночас захисники відкинули ворога від Стельмахівки. 

За даними аналітиків Deep State, Росія окупувала ще три населені пункти: Лисичне, Іванівку і Свиридонівку. Вони розташовані в Донецькій області.

Також ворог просунувся в Гродівці (Покровський район), Костянтинівці (Краматорський район), Невельському (Покровський), біля Сергіївки (Покровський), Піщаного (Покровський) і Новоторецького. Від Стельмахівки (Луганська область) росіян відкинули. 

Фото: deep state

Покровський напрямок залишається найважчим протягом місяців. Захоплення Покровська стало головною ціллю для ворога після того, як його наступ на Харків зупинили Сили оборони.

Учора на Покровському напрямку відбулася понад третина боїв від загальної кількості. 

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