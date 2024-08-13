Deep State: росіяни окупували ще три населені пункти Донецької області

За даними аналітиків Deep State, Росія окупувала ще три населені пункти: Лисичне, Іванівку і Свиридонівку. Вони розташовані в Донецькій області.

Також ворог просунувся в Гродівці (Покровський район), Костянтинівці (Краматорський район), Невельському (Покровський), біля Сергіївки (Покровський), Піщаного (Покровський) і Новоторецького. Від Стельмахівки (Луганська область) росіян відкинули.

Фото: deep state

на Покровському напрямку невтішні новини…😫



кожного разу коли іде мова про мої рідні, знайомі і улюблені міста/села я не можу осягнути що це правда…що це дійсно зараз з ними відбувається.



Авдіївка була форпостом для багатьох мирних міст Донеччини. зараз деякі з них вже… pic.twitter.com/b9AwZnxwji — ⚒️ яна східна (@jana_skhidna) August 12, 2024

Покровський напрямок залишається найважчим протягом місяців. Захоплення Покровська стало головною ціллю для ворога після того, як його наступ на Харків зупинили Сили оборони.

Учора на Покровському напрямку відбулася понад третина боїв від загальної кількості.