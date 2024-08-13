На Покровському напрямку вчора відбулася понад третина боїв від загальної кількості

Протягом доби відбулося 134 бойові зіткнення. Найактивніше росіяни наступали на Покровському напрямку. Росія завдала двох ракетних ударів (сім ракет), 67 авіаударів (96 КАБів), провела понад 4400 обстрілів (123 – з реактивних систем залпового вогню).

На Харківському напрямку відбулося три зіткнення, Сили оборони відбили атаки ворога біля Вовчанська і Тихого. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Куп'янському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень, зокрема біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Новоосинового, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївки.

"На Лиманському напрямку російські окупанти атакували 24 рази. Неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів", – сказав речник.

На Сіверському Сили оборони відбили чотири атаки росіян поблизу Верхньокам'янського та Спірного.

На Краматорському напрямку оборонці відбили сім атак у районах Часового Яру та Богданівки.

На Торецькому росіяни безрезультатно десять разів атакували неподалік Залізного, Торецька і Нью-Йорка.

На Покровському напрямку захисники відбили 52 атаки окупантів у районах населених пунктів Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Пантелеймонівка, Тимофіїка, Птиче, Новожеланне, Воздвиженка. Найбільша концентрація атак була біля Гродівки і Желанного.

На Курахівському захисники відбили вісім атак ворога біля Парасковіїки, Георгіївки, Красногорівки, Калинового та Костянтинівки.

На Времівському напрямку Сили оборони відбили шість атак росіян у районах Водяного, Костянтинівки і Вугледара.

На Оріхівському росіяни провели два безуспішні штурми поблизу Новоандріївки.

"На Придніпровському напрямку противник шість разів безрезультатно атакував позиції українських військ", – додав речник Генштабу.