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У Німеччині загинув 46-річний український біженець

Чоловіка знайшли з пораненнями, йому не встигли допомогти.

У Німеччині загинув 46-річний український біженець
Фото: EPA/UPG

У німецькому місті Росток, ймовірно, внаслідок нападу загинув мешканець притулку для біженців з України.

За інформацією Spiegel, співробітник служби безпеки знайшов 46-річного чоловіка близько опівдні у понеділок з важкими пораненнями. Допомогти лікарі вже не змогли: прибувши на місце події, вони лише констатували смерть. 

Попри те, що ситуація досить явно вказує на вбивство, у німецькій поліції наразі утримуються від коментарів. Розслідування перебуває на ранній стадії. 

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