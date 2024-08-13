У Німеччині загинув 46-річний український біженець

У німецькому місті Росток, ймовірно, внаслідок нападу загинув мешканець притулку для біженців з України.
За інформацією Spiegel, співробітник служби безпеки знайшов 46-річного чоловіка близько опівдні у понеділок з важкими пораненнями. Допомогти лікарі вже не змогли: прибувши на місце події, вони лише констатували смерть.
Попри те, що ситуація досить явно вказує на вбивство, у німецькій поліції наразі утримуються від коментарів. Розслідування перебуває на ранній стадії.
- У липні в одній із будівель для біженців на півночі Німеччини пролунав вибух, постраждали 20 осіб.