У Німеччині загинув 46-річний український біженець

Чоловіка знайшли з пораненнями, йому не встигли допомогти.

У німецькому місті Росток, ймовірно, внаслідок нападу загинув мешканець притулку для біженців з України.

За інформацією Spiegel, співробітник служби безпеки знайшов 46-річного чоловіка близько опівдні у понеділок з важкими пораненнями. Допомогти лікарі вже не змогли: прибувши на місце події, вони лише констатували смерть.

Попри те, що ситуація досить явно вказує на вбивство, у німецькій поліції наразі утримуються від коментарів. Розслідування перебуває на ранній стадії.