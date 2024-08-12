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В Криму за “дискредитацію ЗС РФ” окупанти порушили більше 900 справ

У 18 випадках розгляд матеріалів продовжується.

В Криму за “дискредитацію ЗС РФ” окупанти порушили більше 900 справ
В Криму за “дискредитацію ЗС РФ” окупанти порушили більше 900 справ
Фото: КримSOS

В тимчасово окупованому Росією Криму порушено вже 913 справ за "дискредитацію ЗС РФ".

Про це повідомляє постійне представництво президента України в АР Крим.

“З них у 811 випадках було винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу або приєднано до іншої справи за іншою статтею та винесено сукупне рішення. У 18 випадках розгляд матеріалів продовжується", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, станом на 12 серпня росіяни незаконно ув’язнили в Криму 218 осіб. З них 133 - це кримські татари.

Із загальної кількості 42 - арештовані (з них 28 кримські татари), 151 - ув’язнені (з них 97 кримських татар), 26 - без статусу (з них 6 кримські татари).

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