Представники міністерств оборони України і Німеччини обговорили ремонт озброєння і військової техніки

Також говорили про потреби ЗСУ і, зокрема, зразки озброєння та військової техніки, про постачання яких можуть домовитися.

Заступник міністра оборони України Олександр Сергій зустрівся з керівником відділу планування та управління Міністерства оборони Німеччини генерал-майором Крістіаном Фройдінгом, який відвідав нашу державу.

Як ідеться на сайті Міноборони, йшлося про постачання, ремонт озброєння і військової техніки, а також перспективи розвитку ЗСУ.

Крім того, українська сторона ознайомила іноземних колег з нагальними потребами Сил оборони. Говорили про зразки озброєння та військової техніки, для постачання яких можуть досягнули нових домовленостей.

Крістіан Фройдінг також повідомив, що відвідав декілька регіонів України, зокрема, прифронтові території, і готовий обговорити подальшу співпрацю.

Під час зустрічі йшлося і про спільні проєкти з ремонту наданої Україні військової техніки та підготовки фахівців.