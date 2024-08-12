У Запорізькій області через війну пошкоджено і знищено понад 10 тисяч приватних будинків, - ОВА

У Запорізькій області зафіксовано понад 10 тисяч випадків пошкодження і знищення праватних житлових будинків внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомив на брифінгу директор департаменту житлово-комунального господарства Запорізької ОВА Віталій Литвиненко, передає "Радіо Свобода".

"Згідно з даними реєстру пошкодженого і знищеного майна, у нас приватних будинків вже пошкоджено чи знищено 10 049 і багатоквартирних – 1953. Кількість, яка вже задоволена заяв про знищене і пошкоджене житло – невелика частина майна. І ми всі розуміємо, що в умовах постійних обстрілів обстеження і фіксація не відбувається, і ця цифра навіть буде вища, ніж сьогодні безпосередньо в реєстрі пошкодженого і знищеного майна", зазначив він.

Згідно з останніми змінами чинного законодавства, обстеження знищеного майна тепер може за належних безпекових умов проводитися в зоні активних бойових дій, тому її жителі теж можуть подавати заяви на відповідну компенсацію. Відповідно, в регіоні вже зареєстровані перші заяви на таку допомогу.

"На сьогодні по Запорізькій області подано 1664 заяви, розглянуто й погоджено 959 заяв на суму 67 мільйонів 200 тисяч гривень. 715 заявників вже отримали суму загальну 50,5 мільйонів гривень за пошкоджене житло. По знищеному майну подано 185 заяв, 160 розглянуто. По 102 ухвалене позитивне рішення і сформовано сертифікати: 99 сертифікатів на суму 128 мільйонів гривень, і також три власники житла отримали грошову компенсацію для можливості будівництва житла. 7 серпня цього року «Дія» також надала можливість подавати заяви на компенсацію за знищене майно в зоні активних бойових дій, на сьогодні вже подано 25 заяв – це мешканці як Оріхова, Гуляйполя, так Василівського району", – додав Литвиненко.