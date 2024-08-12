У двох громадах Харківської області подовжили комендантську годину: діятиме з 17:00 до 9:00

У двох громадах Харківської області, Дергачівській та Липецькій, подовжили комендантську годину. Вона триватиме з 17:00 до 9:00, нововведення почне діяти вже сьогодні, 12 серпня, і буде чинним до окремого розпорядження.

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток та посвідчень, заборонено пересуватися транспортом без дозволу. Про це повідомили в Facebook у Харківській райадміністрації.

"Також забороняється рух автомобілів без дотримання режиму світломаскування", – йдеться у повідомленні.

Ці обмеження стосуються наступних населених пунктів:

Липецька громада: с. Глибоке, с. Липці, с. Борисівка, с. Борщова, с. Веселе, с. Зелене, с. Красне, с. Лук'янці, с. Мороховець, с. Нескучне, с. Олійникове, с. Перемога, с. Пильна, с. Слобожанське, с. Стрілеча, с. Тернова та сел. Мале Веселе.

Дергачівська громада: сел. Козача Лопань, с. Алісівка, с. Бугаївка, с. Великі Проходи, с. Велика Яруга, с. Гоптівка, с. Гранів, с. Дементіївка, с. Дубівка, с. Кочубеївка, с. Кудіївка, с. Лобанівка, с. Малі Проходи, с. Нова Козача, с. Токарівка, с. Токарівка Друга, с. Цупівка, с. Шевченка, с. Шопине та сел. Ветеринарне.

Голова ОВА Олег Синєгубов розповів, що зміна комендантської години в прикордонних і прифронтових територіях потрібна для того, аби не заважати Силам оборони виконувати завдання ефективно.

Загалом комендантська година в Харківській області діє з 23:00 до 5 ранку.