На відповідь – до 14 діб: в Міноборони розповіли про нові правила подання й розгляду рапортів

Міноборони впроваджує нові правила подання та розгляду рапортів військовослужбовців, аби захистити їхні права та встановити чіткі строки розгляду звернень. Тепер час відповіді на рапорт не повинен перевищувати 14 днів, а для деяких термінових питань – двох днів.

Нові правила визначають поняття рапорту та його форму: письмову, усну і електронну. Також вони встановлюють строки для їх розгляду і зобов'язують обґрунтувати причини в разі непогодження, повідомили в міністерстві оборони.

При цьому непогодження рапорту безпосередніми командирами не повинно перешкоджати руху рапорту для його розгляду.

Відповідно до нових правил, розгляд паперового рапорту військовослужбовців всі його прямі командири здійснюють невідкладно, але не пізніше ніж за 48 годин із часу його подання щодо питань, які стосуються:

військової дисципліни

⁠обов'язків особового складу під час виконання бойових наказів (розпоряджень)

збереження життя та здоров'я особового складу

⁠відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Рапорти щодо інших питань розглядаються у строк не більше 14 днів із дня його подання.

Наказ встановлює наслідки порушення виконавської дисципліни щодо розгляду рапортів та зловживання правами на подання рапортів. Новий порядок гарантує неможливість притягнення відповідальності за факт подання рапорту. До цього в законодавстві не було єдиного акту, який би регулював питання рапортів.

"Зараз ми започатковуємо нову систему, яка дозволить навести порядок у цій сфері, встановити чіткі строки, правила та відповідальність за їх порушення. Це дозволить захистити права військовослужбовців та полегшити розгляд важливих питань", – вважає заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.