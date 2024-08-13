Не може рухатися і їсти: 16-річний Тимофій потребує допомоги для реабілітації після рідкісного інсульту

У Житомирі лікарі врятували 15-річного хлопчика із надважким інсультом. Зараз він потребує допомоги з лікуванням. Тимофій три місяці тому переніс рідкісний ішемічний інсульт стовбура мозку – захворювання, яке в більшості випадків призводить до миттєвої зупинки дихання і серцебиття навіть за умови вчасної допомоги.
У Тимофія інсульт діагностували не одразу. Спершу він перебував у важкому стані на апараті ШВЛ в одній з житомирських лікарень, йдеться у матеріалі Korosten today.
Допомогли встановити діагноз лікарі київського інституту нейрохірургії ім. Щеглова, куди батько хлопчика надіслав результати обстежень. Хлопця вдалося прооперувати в іншій лікарні Житомара, ім. Павлусенка.
"Він вижив та потребує інтенсивного та довготривалого лікування", – повідомили журналісти.
Тимофій перебував у реанімації 50 днів і зустрів там своє 16-річчя. Після інсульту в нього виникли ускладнення – пневмоторакс та пневмонія одночасно. Але юнак поборов це, і його перевели на подальше лікування до неврології.
Тимофій зараз не може рухатися і говорити. Харчування відбувається через гастростому – отвір у животі. Рівненська реабілітаційна лікарня "Абіліс" пообіцяла зробити усе, що від них залежить, щоб допомогти Тимофію бодай частково відновити втрачені функції. Але для цього потрібні кошти.
"Ми щиро просимо допомогти нам зібрати кошти на лікування у Рівненському центрі «Абіліс», щоб дати Тимофію шанс на відновлення та повернення до рівня самообслуговування. Ваша підтримка може змінити долю цього юнака. Вартість одного місяця лікування складає 62700 грн. / 28 днів. А у такому випадку як у Тимофія може знадобитися не один місяць. Два місяці інтенсивного лікування можуть змінити його життя на краще", – йдеться у матеріалі.
- Телефон батька – +380 (67) 601 24 05, Григорій.
- Ціль: 125 400 ₴
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