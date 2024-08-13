Не може рухатися і їсти: 16-річний Тимофій потребує допомоги для реабілітації після рідкісного інсульту

У Житомирі лікарі врятували 15-річного хлопчика із надважким інсультом. Зараз він потребує допомоги з лікуванням. Тимофій три місяці тому переніс рідкісний ішемічний інсульт стовбура мозку – захворювання, яке в більшості випадків призводить до миттєвої зупинки дихання і серцебиття навіть за умови вчасної допомоги.

У Тимофія інсульт діагностували не одразу. Спершу він перебував у важкому стані на апараті ШВЛ в одній з житомирських лікарень, йдеться у матеріалі Korosten today.

Допомогли встановити діагноз лікарі київського інституту нейрохірургії ім. Щеглова, куди батько хлопчика надіслав результати обстежень. Хлопця вдалося прооперувати в іншій лікарні Житомара, ім. Павлусенка.

"Він вижив та потребує інтенсивного та довготривалого лікування", – повідомили журналісти.

Тимофій перебував у реанімації 50 днів і зустрів там своє 16-річчя. Після інсульту в нього виникли ускладнення – пневмоторакс та пневмонія одночасно. Але юнак поборов це, і його перевели на подальше лікування до неврології.

Тимофій зараз не може рухатися і говорити. Харчування відбувається через гастростому – отвір у животі. Рівненська реабілітаційна лікарня "Абіліс" пообіцяла зробити усе, що від них залежить, щоб допомогти Тимофію бодай частково відновити втрачені функції. Але для цього потрібні кошти.

Фото: korosten today Тимофій після інсульту потребує допомоги

"Ми щиро просимо допомогти нам зібрати кошти на лікування у Рівненському центрі «Абіліс», щоб дати Тимофію шанс на відновлення та повернення до рівня самообслуговування. Ваша підтримка може змінити долю цього юнака. Вартість одного місяця лікування складає 62700 грн. / 28 днів. А у такому випадку як у Тимофія може знадобитися не один місяць. Два місяці інтенсивного лікування можуть змінити його життя на краще", – йдеться у матеріалі.