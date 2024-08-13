Головне за ніч та ранок вівторка, 13 серпня: 30 збитих безпілотників, 134 боєзіткнення, операція в Курській області

У ніч на 13 серпня сили протиповітряної оборони збили 30 російських безпілотників, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" /KN-23 із Воронезької області та 38-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях", - йдеться в повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що впродовж доби відбулося 134 бойові зіткнення. Найактивніше росіяни наступали на Покровському напрямку. Росія завдала двох ракетних ударів (сім ракет), 67 авіаударів (96 КАБів), здійснила понад 4400 обстрілів (123 – з реактивних систем залпового вогню).

На Лиманському напрямку російські окупанти атакували 24 рази. Неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів.

На Покровському напрямку захисники відбили 52 атаки окупантів у районах населених пунктів Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Пантелеймонівка, Тимофіїка, Птиче, Новожеланне, Воздвиженка. Найбільша концентрація атак була біля Гродівки і Желанного.

Покровський напрямок залишається найтяжчим упродовж багатьох місяців. Саме Покровськ є головною ціллю росіян після провалу їхнього наступу на Харків.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 593160 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Росіяни завдали ударів по цивільний інфраструктурі у Чернігівській області. Внаслідок атаки ударними безпілотниками постраждало місто Бахмач.

Про влучання БпЛА розповів у своєму Telegram-каналі керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Станом на 00:40 загроза у північних, південних та центральних регіонах через "шахеди" тривала.

Українські прикордонники завдали важких ударів по укриттях окупантів у Серебрянському лісі Луганської області.

Результати своєї роботи вони оприлюднили в Telegram.

"Оператори ударних дронів прикордонної бригади "Помста" зігрівають окупантів скидами з важкого бомбера "Vampire" та палять їхні укриття у Серебрянському лісі", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як українські захисники завдають низку ударів по укриттях окупантів, які ті облаштували посеред лісу.

Збройні сили України здійснили рейд на територію противника, захопивши більше 20 населених пунктів, і утримують їх зараз. Їхнє просування триває. Про це "Українській правді" розповів нардеп з фракції "Голос", секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, який днями записав відео з Курської області РФ.

Він зазначив, що у Сил оборони і раніше були маленькі операції на території Росії, в яких брали участь російські добровольці. Зараз у рейді беруть участь наші бойові бригади.

"Це дуже складне завдання – рейд, по факту, на територію ворога. І попри те, що ми пам'ятаємо, що наші партнери забороняли нам стріляти в бік Росії, головнокомандувач разом із верховним головнокомандувачем ухвалили рішення про вторгнення на територію противника", - сказав Костенко.

Він також пояснив важливість таких операцій.

Докладніше – в новині.

Експрезидент США Дональд Трамп вийшов в обіцяний прямий етер з Ілоном Маском на платформі соціальної мережі X.

Як пише BBC, довгоочікуване інтерв'ю бул затьмарене технічними проблемами: Маск повідомив, що на колишній Twitter було здійснено DDoS-атаку, через що початок розмови довелося відкласти.

Під час спілкування з Маском Трамп вчергове заявив, що вторгнення Росії до України сталося через політику Джо Байдена. Республіканець стверджує, що "добре ладнав з Путіним і мав його повагу", а також пригадав "чимало розмов про Україну, коли я казав йому – не роби цього". Україна, за словами Трампа, була для Путіна "тим, чого він жадав найбільше".

У штабі Камали Гарріс на інтерв'ю Трампа відреагували повідомленням, що "двоє найгірших людей, яких ви знаєте, зараз в етері", а також назвали Маска "лакеєм для Трампа, який поширює його мерзенні ідеї на мільйонну аудиторію через один з найпопулярніших сайтів у світі".

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