​На Херсонщині внаслідок обстрілів росіян загинула людина, ще 17 дістали поранення

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів із різних видів зброї, зокрема з авіації, у Херсонській області одна людина загинула, 17 дістали поранення, серед них - двоє дітей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Велетенське, Придніпровське, Томина Балка, Станіслав, Зимівник, Понятівка, Антонівка, Дар'ївка, Садове, Музиківка, Берислав, Бургунка, Червоний Маяк, Михайлівка, Крупиця, Одрадокам'янка, Шляхове, Веселе та місто Херсон", - написав він у Telegram.

За даними ОВА, російські військові поцілили в адмінбудівлі; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 7 багатоповерхівок і 36 приватних будинків.

Також окупанти пошкодили газопровід, господарські будівлі, приватні автомобілі та машину швидкої допомоги.

Як повідомлялося, вчора близько 21:00 російські війська атакували безпілотником Антонівку у Херсонській області. Через скидання вибухівки з дрона 69-річна жінка дістала вибухову травму, уламкове поранення грудної клітини та стегна.