​Росія тримає в Чорному морі один ракетоносій, - ВМС

Станом на ранок 13 серпня у Чорному морі перебуває один російський корабель, який є носієм "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному - два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 10 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - наголосили у ВМС.